В Брянске заменят 15 тысяч уличных светильников

«Брянскэнерго» поменяет 15 тысяч уличных светильников в областном центре. Об этом рассказал губернатор региона.
Глава Брянской области Александр Богомаз встретился с заместителем генерального директора ПАО «Россети Центр» Константином Михайленко и исполняющим обязанности заместителя генерального директора — директора филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» Фёдором Капшуковым. Они обсудили программу по модернизации системы уличного освещения в Брянске.
«Ключевая задача, направленная на повышение качества жизни наших граждан, — создать современную систему освещения в нашем городе, причем не только на его центральных улицах, но и по всему областному центру. ПАО «Россети Центр» разработало проект, в рамках которого они планируют взять на обслуживание весь объем — 23 тысячи городских светильников, из них 15 тысяч светильников будут заменены на светодиодные» , – уточнил Александр Богомаз.
Глава региона добавил, что работы проведут в рамках действующих контрактов с горадминистрацией.
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