В Брянске заменят 79 старых лифтов

В этом году в многоэтажках областного центра заменят 79 лифтов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В этом году в 32-х многоэтажках Брянска по региональной программы капремонта заменят лифты. Специалисты установят 79 современных подъёмников. На это потратят около 228 млн рублей.

С января рабочие уже начали работы в 30 домах. Там поменяют 76 лифтов. Ввести в эксплуатацию новые подъемники должны до конца мая. С 15 февраля в двух домах начнут замену ещё трёх лифтов. Работы там рассчитаны до августа.

Самый большой в программе капремонта — дом №17 по улице Фосфоритной. Там заменят сразу восемь лифтов. По адресам Тельмана, 66/4 и Брянского Фронта, 10/1, в расположены по шесть подъёмников.

За шесть лет в Брянске обновили 152 лифта. А в 2024 году планируют заменить 169 подъемников в многоэтажках.