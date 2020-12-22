В Брянске запретили левый поворот с Московского проспекта на Дзержинского

Однако волители пока едут по привычке.

В группе «Брянский водитель» во ВКонтакте предупредили брянцев, что отныне запрешен поворот налево в районе ДК Железнодорожников с Московского проспекта на улицу Дзержинского.

Сворачивать на жтом перекрестке теперь можно только направо к ТЦ «Европа» или ехать прямо.

Однако многие водители продолжают сворачивать и налево, потому что не в курсе новшества или по привычке.