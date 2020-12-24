В Брянске заработал светофор на повороте с Калинина на Урицкого

Брянцев в соцсети предупредили о возможных пробках.

В сообществе брянских водителей во ВКонтакте накануне вечером появилась публикация о новом светофоре, который начал работать на повороте с улицы Калинина на Урицкого.

«Будьте аккуратнее, запустили светофор при повороте с ул. Калинина на ул. Урицкого. При повороте горит стрелка, большинство маршрутчиков и Брянских Водителей опять едут по инстинктам, ну и если до утра будет работать выезжайте заранее т.к возможно будет пробка от “Метро”», — говорится в сообщении.

Комментаторы отмечают, что пробка неизбежна в свете прогноза на снегопад и констатируют, что новый светофор только осложнит ситуацию.