Два светофора установят вместе подземного перехода в Брянске

Два светофора для пешеходов установят в Советском районе Брянска вместе подземного перехода. Об этом сообщили в городской администрации.

На «полтиннике» в Советском районе областного центра начался ремонт подземного перехода. На время работ для пешеходов будут работать два светофора. Первый установят по проспекту Станке Димитрова возле магазина «М.Видео», а второй — по улице Красноармейской в районе хлебокомбината.

Светофоры будут круглосуточно работать в режиме «зеленый» для автомобилистов. А для включения пешеходной фазы установили кнопки.

Перейти дорогу жители смогут с четырёх сторон разворотного кольца. Два существующих перехода находятся в районе областной стоматологической поликлиники и остановки «Магазин «Заря».