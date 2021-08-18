В Брянске зашедший в женскую раздевалку мужчина украл телефон

Женщина оставила свой смартфон в раздевалке, злоумышленник этим воспользовался.

В полицию с просьбой найти пропавший телефон обратилась жительница Брянска. Она рассказала, что перед тренировкой оставила телефон в раздевалке спортивного комплекса, позже его там не оказалось.

Вскоре стражи порядка нашли вора. Им оказался 44-летний брянец, который воспользовался отсутствием посетителей, зашел в раздевалку и украл смартфон.

Похищенное имущество хозяйке вернули, злоумышленника задержали.

Теперь любителю заглянуть в женскую раздевалку грозит 5 лет тюрьмы.