В Брянский художественный музей привели пингвинов

«Пингвинам тоже нужны позитивные эмоции», – пояснила их дрессировщица.

25 февраля в Брянском художественном музее побывали необычные любители искусства. Как сообщает региональное правительство, произведениями искусства любовались пингвины – артисты «Пингви-шоу «Ласта-Рика».

«Сейчас пингвинам, как и людям, очень нужны позитивные эмоции, поэтому мы решили провести свои дни в Брянске с пользой и с удовольствием», – сообщила дрессировщица Наталья Майхровская.

Пингвинов зовут Цаца и Люба. Цаца родилась в московском зоопарке, и она уже довольно взрослая птица. А Люба моложе – ей около 10 лет, она из Южной Африки.

По словам Натальи Майхровской, содержать пингвинов трудно, поскольку они довольно капризны. В их ежедневный режим входит купание в бассейне, а больше всего они любят балтийскую кильку.