В брянских детсадах откроют дежурные группы на время локдауна
Об этом сообщает региональный оперштаб.
С 30 октября по 7 ноября в дошкольных образовательных организациях Брянской области будут работать дежурные группы. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.
Напомним, с 30 октября по 7 ноября в Брянской области установили нерабочие дни. Во время локдауна будут работать только продуктовые магазины и аптеки. Предоставление государственных услуг на территории региона ограничат.
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