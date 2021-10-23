В брянских детсадах откроют дежурные группы на время локдауна

Об этом сообщает региональный оперштаб.

С 30 октября по 7 ноября в дошкольных образовательных организациях Брянской области будут работать дежурные группы. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.

Напомним, с 30 октября по 7 ноября в Брянской области установили нерабочие дни. Во время локдауна будут работать только продуктовые магазины и аптеки. Предоставление государственных услуг на территории региона ограничат.