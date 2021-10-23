Во время локдауна в Брянской области ограничат предоставление госуслуг

Работу МФЦ также приостановят.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, с 30 октября по 7 ноября приостановят предоставление государственных и других услуг в помещениях органов государственной власти Брянской области и государственных учреждений Брянской области, в том числе МФЦ.

Ограничения не будут распространяться на:

– государственную регистрацию брака, если ее дата назначена в период с 30 октября по 7 ноября и ее невозможно перенести на другую дату (регистрация проводится с количеством участников до 10 человек, включая сотрудников ЗАГСа, и с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований);

– государственную регистрацию рождения;

– государственную регистрацию расторжения брака, если дата расторжения брака назначена в период с 30 октября по 7 ноября;

– государственную регистрацию смерти.

Услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, будут предоставлять только в электронном виде.