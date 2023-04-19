В Брянской администрации призвали предпринимателей убрать территории

В Брянской администрации призвали предпринимателей убрать прилегающие территории на общегородском субботнике.

В Брянске идёт месяц благоустройство. Городские улицы в порядок приводят коммунальщики, сотрудники предприятий и неравнодушные жители.

Претензии у горожан есть к ряду предприятий торговли и сферы услуг, которые не следят за порядком. Замусоренная территория, отсутствие урн, разрисованные фасады, неблагоустроенные подходы вызывают нарекания. Некоторые предприниматели не реагируют даже на предупреждения отдела по торговле Брянской городской администрации. А это уже повод для судебного разбирательства и штрафов.

В отделе по торговле надеются, что предприниматели наведут порядок во время общегородского субботника 22 апреля.