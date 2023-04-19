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В Брянской администрации призвали предпринимателей убрать территории

2023, 19 апреля 11:37 Общество
В Брянской администрации призвали предпринимателей убрать территории
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В Брянской администрации призвали предпринимателей убрать прилегающие территории на общегородском субботнике. 

В Брянске идёт месяц благоустройство. Городские улицы в порядок приводят коммунальщики, сотрудники предприятий и неравнодушные жители. 

Претензии у горожан есть к ряду предприятий торговли и сферы услуг, которые не следят за порядком. Замусоренная территория, отсутствие урн, разрисованные фасады, неблагоустроенные подходы вызывают нарекания. Некоторые предприниматели не реагируют даже на предупреждения отдела по торговле Брянской городской администрации. А это уже повод для судебного разбирательства и штрафов. 

В отделе по торговле надеются, что предприниматели наведут порядок во время общегородского субботника 22 апреля.

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