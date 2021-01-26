В брянской библиотеке им. Тютчева открылась выставка советских кукол

Главный редактор газеты областного УМВД Ирина Чернявская представила публике экспонаты из личной коллекции.

В библиотеке им. Тютчева в Брянске начала работу выставка советских кукол и других игрушек «У кукол просыпается душа».

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД. рганизатором выставки выступила главный редактор газеты УМВД «По горячим следам» Ирина Чернявская. Коллекционирование и реставрация раритетных игрушек — одно из хобби Чернявской. А еще она владеет мастерством скульптора и шьет аутентичные костюмы.

Выставка будет работать до 25 февраля. Посетители смогут увидеть антикварных кукол с фарфоровыми лицами, плюшевых мишек, солдатиков, пупсиков, советские елочные украшения и другие уникальные игрушки. Всего представлено 70 экспонатов.

«Мы не заметили, как исчезли советские куклы. Сначала с прилавков магазинов, потом из наших домов. Это естественный ход вещей, его не остановить. Но иногда хочется… Если не остановить, то сохранить, оставить на память. Например, куклу», — цитирует Ирину Чернявскую пресс-служба регионального УМВД.

Фото: пресс-служба УМВД по Брянской области.