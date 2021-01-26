В брянской больнице умер пенсионер, доставленный санавиацией из Суземки

Пожилой мужчина умер в реанимации после того, как врачи оказали необходимую помощь.

Во вторник стало известно о смерти в одной из больниц Брянска пенсионера 79 лет, который был доставлен в областной центр вертолетом санавиации из Суземки.

В местной больнице у пациента на прошлой неделе диагностировали нарушение кровообращения мозга.\

Ситуация требовала немедленного вмешательства брянских врачей и срочной доставки пациента в облатной центрэ

Больного привезли в Брянск на вертолете, после чего медики оказали ему необходимую помощь. Однако спасти мужчину не удалось. Он умер в реанимации.

Доставка пациента вертолетом из Суземки в Брянск заняла 30 минут. Поскольку посадочной площадки для вертолета в райцентре нет, место для посадки организовали в течение получаса на стадионе местного ФОКа.