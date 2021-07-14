В Брянской горбольнице № 2 откроют коронавирусный госпиталь

В июле пациентов с новой коронавирусной инфекцией лечат в 12 больницах региона.

Терапевтический корпус Брянской городской больнице № 2 готовят для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Как сообщил врио по руководству департаментом здравоохранения Брянской области Виталий Мосин, со 2 июля стационарное лечение больных с новой коронавирусной инфекцией осуществляется в 12 медицинских организациях, перепрофилированных в госпитали на 2119 коек.

Госпитализация пациентов в ковидные госпитали осуществляется через областной call-центр, работающий на базе Брянской областной больницы № 1.

В Брянской областной больнице № 1 и Унечской ЦРБ развернуты 80 коек долечивания для пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Медицинская реабилитация пациентов, перенесших COVID-19, проводится в Медицинском центре Жуковки.