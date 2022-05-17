В брянской команде «Динамо-М» новый тренер

Евгений Шелютов — мастер спорта России.

У молодёжной команды «Динамо-М» сменили главного тренера. Им стал бывший футболист «Динамо-Брянск» Евгений Шелютов. Главный тренер уже познакомился с игроками и приступил к тренировкам.

Экс-тренер молодёжки Руслан Усиков займёт должность руководителя программы развития молодёжного футбола.

Евгений Шелютов — мастер спорта России. Выступал за ФК «Динамо-Брянск», где провёл более 200 матчей и забил более 50 голов.