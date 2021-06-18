В Брянской области благоустроят 20 общественных территорий в 2021

В настоящее время подрядчики ведут активные работы в сквере «Пролетарский» — демонтирован старый фонтан, обустраивается прилегающая территория. В сквере «Энергетиков» уже завершены основные работы, подрядчик устраняет незначительные недочеты. В сквере имени Володарского идет монтаж наружного освещения сквера, практически готова детская спортивно-игровая площадка с мягким покрытием, устанавливаются 16 лавочек. В сквере высадят новые деревья и кустарники.

В этом году в Брянске преобразятся сквер «Пролетарский», сквер имени Володарского по улице Пушкина, сквер «Энергетиков».

В 2021 году в Брянской области благоустраиваются 20 общественных территорий. Это скверы, парки, места отдыха, игровые площадки, пешеходные зоны, памятники и мемориальные комплексы, сообщает правительство региона.

Будем здоровы! Смоленская областная больница: будущее начинается сегодня. Где находится Смоленская областная клиническая больница и что собой представляет это лечебное учреждение, известно едва ли не всем смолянам. Многие проходили здесь лечение или навещали родных и знакомых, которым медработники СОКБ оказывали помощь в стенах клиники. В этом году учреждение отметит 78-летнюю годовщину со дня своего образования. Солидный возраст

Особая награда Спикер облдумы Игорь Ляхов получил медаль имени Ивана Бунина. 7 июня 2021 года председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов удостоен медали имени великого русского писателя и поэта, лауреата Нобелевской премии Ивана Бунина за активную поддержку литераторов и весомый вклад в укрепление культурных связей Смоленской области с регионами России и ближнего зарубежья. Личный вклад Церемония вручения

27 градусов тепла ожидают жителей Смоленской области в четверг Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области рассказала, какая погода ожидает смолян в четверг, 17 июня. В этот день в Смоленской области ожидается небольшая облачность, но по-настоящему летний денёк. Без осадков. Ветер ночью переменных направлений, днем северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха по области: ночью +7°C…+12°C, днем +22°C…+27°C. В Смоленске: ночью +9°C…+11°C, днем +24°C…+26°C. Атмосферное давление

В Смоленском утром горел балкон многоэтажки Утром 16 июня на улице Маршала Еременко в Смоленске произошёл пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Около восьми часов утра пожарные спешили на улицу Маршала Еременко в Смоленске, чтобы справиться с возгоранием. Горел мусор на балконе многоэтажки. Пожар был оперативно ликвидирован. Никто не пострадал. Причина возгорания вскоре будет установлена специалистами.

Награда за поддержку Игорь Ляхов награжден медалью имени писателя и поэта Ивана Бунина. Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов удостоен награды за активную поддержку литераторов и весомый вклад в укрепление культурных связей Смоленской области с регионами России и ближнего зарубежья. Церемония вручения прошла в областной универсальной научной библиотеке имени А. Т. Твардовского. На встрече присутствовали представители творческих объединений