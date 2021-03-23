В Брянской области еще 1 человек погиб от коронавируса за минувшие сутки

В Брянской области за прошедшие сутки выявили 93 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщает региональный оперативный штаб, за сутки выздоровели 80 человек. Еще один человек погиб от вируса.

С начала пандемии в регионе 34 900 человек заразились COVID-19, выздоровели – 34 109, умерли – 280.