В Брянской области еще 198 человек заразились коронавирусом за сутки

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине опубликовал свежую статистику по новым случаям инфицирования, выздоровления и подтвержденных смертях от инфекции и вызванных ей осложенений.

За минувшие сутки в регионе подтвердились заражение коронавирусом у 198 человек и выздоровление – у 131. Новых подтвержденных смертей нет.

Всего в Брянской области зафиксировано 24 737 случая инфицирования, выздоровление – у 22 243 человек и 218 смертей от коронавируса и вызванных им осложнений.

В статистику смертности не попадают случаи, когда у пациента подтвердился коронавирус, но причина смерти была иной.

Вчера в Брянской области 140 человек выздоровели от Covid-19 за сутки.