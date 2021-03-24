В Брянской области еще два человека погибли от коронавируса

Почти 100 человек заразились COVID-19.

В Брянской области за прошедшие сутки выявили 95 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщает региональный оперативный штаб, за сутки выздоровели 77 человек. Еще два человека погибли от вируса.

С начала пандемии в регионе 34 995 человек заразились COVID-19, выздоровели – 34 186, умерли – 282.