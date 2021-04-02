В Брянской области еще двое погибли от коронавируса за минувшие сутки

За прошедшие сутки в регионе выявили 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщает региональный оперативный штаб, за сутки выздоровели 99 человек. Еще две смерти зарегистрированы от вируса.

С начала пандемии в регионе 35 828 человек заразились COVID-19, выздоровели – 34 983, умерли – 286.