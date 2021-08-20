В Брянской области мошенница взяла 99 тысяч рублей с желающий получить водительские права

31-летнюю женщину заключили под стражу.

В период с июля по сентябрь 2020 года мошенница, выдавая себя за сотрудника полиции, получила от двух жителей Брянской области 99 тысяч рублей за получение водительских прав.

Но желающие купить права ничего не получили.

Сотрудники УМВД задержали преступницу.

Теперь ей грозит 5 лет тюрьмы.