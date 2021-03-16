В Брянской области мужчин больше, чем женщин

Оптимистичную для женщин новость принес Брянскстат.

В Брянской области на 900 женщин трудоспособного возраста приходится 1000 мужчин. Это хорошая новость для брянских девушек, сообщает Брянскстат: в период создания семьи у них есть выбор.

В возрасте моложе трудоспособного статистика схожая: на 944 девушки приходится 1000 молодых людей.

В группе же старше трудоспособного возраста уже отмечается значительное преобладание женского населения: на 1000 мужчин – 2530 женщин.