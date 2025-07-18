В Брянской области на пляже озера «Новое» устранили нарушения безопасности

Сотрудники прокуратуры Унечского района Брянской области проверили водные объекты.

В рамках проверки сотрудники прокуратуры обратили внимание на озеро «Новое», пляж которого не соответствовал требованиям.

На пляже не были оборудованы границы плавания буйками оранжевого цвета, знак с местом купания не имел границ, а стенд не содержал информацию с контактами служб и спасателей.

Все нарушения были устранены после рассмотрения ситуации прокурором.