В Брянской области начался девятидневный локдаун (СПИСОК ОГРАНИЧЕНИЙ)

Нерабочие дни продлятся до 7 ноября.

30 октября в Брянской области начал действовать режим нерабочих дней, введенный из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Он продлится до 7 ноября.

На это время в регионе ввели ряд ограничений. Предприятия общепита работают только навынос и доставку. Исключения составляют столовые на работающих предприятиях и рестораны в гостиницах, обслуживающие постояльцев.

Закрыты салоны красоты, бани, сауны, фитнес-клубы, бассейны, СПА-центры и спортивные комплексы. Не работают торговые центры, кинотеатры, театры, выставочные залы, досуговые центры и игровые комнаты.

Школьников и студентов отправили на каникулы. В детских садах открыты дежурные группы.

Государственные услуги предоставляют только в электронном виде за исключением услуг ЗАГСов – их предоставляют в ограниченном виде.

Невакцинированные брянцы старше 65 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции. За соблюдением режима повышенной готовности следят полицейские.

Медицинские учреждения продолжают работу. В обычном режиме работают аптеки, продуктовые магазины и магазины, торгующие товарами первой необходимости.

С 15 ноября в Брянской области начнет действовать система QR-кодов.