В Брянской области начался девятидневный локдаун (СПИСОК ОГРАНИЧЕНИЙ)

Нерабочие дни продлятся до 7 ноября.
30 октября в Брянской области начал действовать режим нерабочих дней, введенный из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Он продлится до 7 ноября.
На это время в регионе ввели ряд ограничений. Предприятия общепита работают только навынос и доставку. Исключения составляют столовые на работающих предприятиях и рестораны в гостиницах, обслуживающие постояльцев.
Закрыты салоны красоты, бани, сауны, фитнес-клубы, бассейны, СПА-центры и спортивные комплексы. Не работают торговые центры, кинотеатры, театры, выставочные залы, досуговые центры и игровые комнаты.
Школьников и студентов отправили на каникулы. В детских садах открыты дежурные группы.
Государственные услуги предоставляют только в электронном виде за исключением услуг ЗАГСов – их предоставляют в ограниченном виде.
Невакцинированные брянцы старше 65 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции. За соблюдением режима повышенной готовности следят полицейские.
Медицинские учреждения продолжают работу. В обычном режиме работают аптеки, продуктовые магазины и магазины, торгующие товарами первой необходимости.
С 15 ноября в Брянской области начнет действовать система QR-кодов.
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