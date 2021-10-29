Полиция просит брянцев не выходить из дома в локдаун

Нарушителей режима повышенной готовности будут штрафовать.

УМВД России по Брянской области проверяет соблюдение режима повышенной готовности. Ежедневно полицейские проводят рейды, уделяя особое внимание соблюдению масочного режима в общественных местах.

30 октября – 7 ноября в Брянской области объявили нерабочими днями. В связи с четвертой волной коронавируса в регионе ввели ряд дополнительных ограничений. С 15 ноября начнет действовать система QR-кодов.

«УМВД России по Брянской области просит жителей региона не покидать дома без крайней необходимости. Находясь на улицах, в магазинах и иных общественных местах соблюдайте дистанцию», – обратились к брянцам полицейские.

Ответственность за нарушение правил предусмотрена статьей 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Нарушителям грозят крупные штрафы.