В Брянской области отступает четвертая волна коронавируса

Об этом заявила главный санитарный врач региона Людмила Трапезникова.
Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Брянской области продолжает снижаться. Об этом на заседании оперативного штаба заявила руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области Людмила Трапезникова.
По ее словам, на 46-й неделе темп снижения составил 15,2% по сравнению с предыдущей неделей. Так, на 24 ноября в регионе выявили 350 заболевших, 25 ноября – 330. Среднесуточный показатель темпа прироста за неделю составил 0,48%.
Больше всего заболевших – в Брянске. Удельный вес муниципальных образований составляет 59% от всех заболевших.
Наибольшая заболеваемость на 100 тысяч человек зарегистрирована в возрастной группе от 46 до 65 лет – 353,4, что на 6,2% меньше показателя предыдущей недели. На втором месте находятся пенсионеры старше 65 лет – 350,2, что на 12,9% меньше показателя предыдущей недели. Далее следует возрастная группа от 16 до 45 лет. Дети до 15 лет составляют 7%.
Также, отметила Трапезникова, за прошедшую неделю на 25% уменьшилось количество внебольничных пневмоний и уменьшилось количество заболевших ОРВИ.
Несмотря на то что наметилась общая тенденция снижения заболеваемости, цифры остаются достаточно высокими.
«Заболевание пошло на спад. Если сравнить количество заболевших сейчас и во время третьей волны, то сейчас болеет столько же людей, как во время пика третьей волны. Поэтому расслабляться нам еще рано, а работу по вакцинации надо продолжать. Чем быстрее вакцинируем наше население, тем быстрее будет формироваться коллективный иммунитет. Эту работу надо продолжать и понимать, что она жизненно необходима», – в свою очередь сообщил губернатор Александр Богомаз.
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