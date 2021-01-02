В Брянской области ожидается дождь и снег 2 декабря

Температура воздуха ночью от -3ºC до +2ºC, днем от -1ºC до +4ºC.

Иномарка загорелась в деревне Баскакова В 06:55 01 января 2021 года произошел пожар в деревне Баскаково Гагаринского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. На место вызова выехали одна пожарная машина и три человека личного состава. На месте пожарные увидели, что огонь охватил Mitsubishi Lancer. Причина и ущерб устанавливаются специалистами. Напомним, дом значительно пострадал в результате пожара в

При пожаре в Дорогобужском районе пострадал человек В 13:38 01 января 2021 года на улице Садовая в деревне Мясники Дорогобужского района произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. На место вызова выехали две пожарные машины и семь человек личного состава. Прибывшие пожарные увидели, что огонь охватил здание жилого дома. В результате пожара пострадал человек. Причина и ущерб уточняются специалистами.

Плюсовая температура ожидает смолян в субботу Пресс-служба ГУ МЧС России рассказала, какая погода ожидает смолян в субботу, 2 января. Будет облачно. Временами небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно дождь с мокрым снегом. Местами туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южных направлений 6-11 м/с. Температура воздуха по области: ночью -2°C…+3°C, днем -2°C…+3°C. В Смоленске: ночью 0°C…+2°C, днем 0°C…+2°C. Атмосферное давление

Восемь пожаров устроили смоляне в последний день 2020 года Восемь пожаров устроили смоляне к шести утра 1 января 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. За минувшие сутки не произошло никаких ЧС и никаких природных пожаров. Один раз спасатели выезжали на ликвидацию последствий ДТП. Напомним, у жителей Сафонова сгорел дом, пока они отсутствовали.

Неисправная печь привела к пожару в Демидове Около девяти часов вечера 30 декабря на улице Коммунистической в Демидове произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. В девять часов вечера жильцы одного из домов на улице Коммунистической в Демидове увидели, что полыхает крыша соседнего трехквартирного дома и сразу же вызвали пожарных. В считанные минуты прибыли пожарные и обнаружили, что пламенем