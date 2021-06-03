В Брянской области пересчитают приезжающих к бабушкам детей

В регионе подготовились к купальному сезону.

Летом 2021 года в Брянской области организуют учет детей, приезжающих на отдых к родственникам.

«В период купального сезона нами совместно с органами местного самоуправления будет организован учет детей, прибывающих на отдых к родственникам на время летних каникул. Совместно с институтом старших населенных пунктов с этой группой ребят будет проведена точечная профилактическая работа, особенно в тех населенных пунктах, которые находятся у водоемов», – сообщил начальник отдела безопасности на водных объектах регионального ГУ МЧС России Александр Симонов.

По его словам, в прошлом году в рамках такой работы на учет взяли 1432 ребенка, 411 из них проводили лето в непосредственной близости от водоемов.