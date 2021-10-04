В Брянской области пока не вводят новые ограничения из-за COVID-19

В регионе усилят контроль за соблюдение масочного режима.

Губернатор Александр Богомаз пообещал не вводить дополнительные ограничительные меры в связи с четвертой волной коронавируса.

«Мы сегодня не вводим дополнительные ограничительные меры, как в других регионах, но все должны понимать, что при ухудшении ситуации и мы будем вынуждены их вводить», – сообщил брянский губернатор на заседании оперативного штаба.

Он отметил, что «необходимо приложить все усилия по вакцинации населения как против гриппа, так и от COVID-19», а также «усилить контрольные мероприятия по соблюдению масочного режима в сфере торговли и в транспорте».