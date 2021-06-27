В Брянской области приостановили плановую медицинскую помощь

Из-за коронавируса в регионе закрыли стационары.

В связи со сложной ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, в Брянской области приостановили оказание плановой медицинской помощи в стационарах. В частности, ограничения касаются стоматологической помощи, профилактических осмотров и диспансеризации.

По-прежнему в поликлиниках принимают пациентов с острыми патологиями и обострением хронических заболеваний. Экстренную помощь медики также будут оказывать в обычном режиме.