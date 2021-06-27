В Брянской области приостановили плановую медицинскую помощь
Из-за коронавируса в регионе закрыли стационары.
В связи со сложной ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, в Брянской области приостановили оказание плановой медицинской помощи в стационарах. В частности, ограничения касаются стоматологической помощи, профилактических осмотров и диспансеризации.
По-прежнему в поликлиниках принимают пациентов с острыми патологиями и обострением хронических заболеваний. Экстренную помощь медики также будут оказывать в обычном режиме.
Читайте также
Новости регионов
Смоленский губернатор поздравил смолян с Днём молодёжи
Губернатор Смоленской области Алексей Островский в социальной сети ВКонтакте поздравил смолян с Днём молодёжи. От всей души поздравляю вас с Днём молодёжи! Без преувеличения, молодость – самая прекрасная пора. Это время дерзаний и открытий, неуемной энергии и готовности покорить любые вершины, полета мечты и поиска своего места в жизни. Очень важно в этот период правильно
Более 200 новых случаев COVID-19 зафиксировали в Смоленской области
27 июня стало известно о 207 новых случаях заболевания коронавирусом на территории Смоленской области. Всего с начала пандемии в Смоленской области зарегистрировано 33 830 случаев заболевания COVID-19. 87 человек выздоровели и выписались из больниц за минувшие сутки. Общее число выздоровевших после коронавируса смолян достигло 31 295. Еще четыре пациента умерли от коронавирусных осложнений к 27
В Смоленске на Рославльском шоссе сгорел склад пиломатериалов
26 июня в 22:41 в Смоленске на 5 км Рославльского шоссе на производстве деревянных изделий загорелся навес, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Полыхал деревянный навес, огонь стремительно распространялся по пиломатериалам внутри него. Был объявлен повышенный номер вызова. Несколько часов огнеборцы пытались потушить возгорание. Им удалось не допустить распространения огня на производственный цех. Ближе
Городам-героям – особый статус
Депутаты заксобрания подготовили новый законопроект. Совет фракции «Единая Россия» в Смоленской областной Думе обсудил законодательную инициативу в Государственную Думу по внесению проекта Федерального закона «О почетном звании Российской Федерации ”Город-герой“». С идеей о разработке законопроекта, направленного на закрепление особого статуса городов-героев, выступили члены Совета фракции. Спикер областного парламента, руководитель регионального отделения «Единой России» Игорь Ляхов
Защитники Родины
В регпарламенте Смоленской области предложили ввести особый статус городов-героев. 15 июня депутаты Совета фракции «Единая Россия» в Смоленской областной Думе обсудили законодательную инициативу по внесению в Госдуму проекта Федерального закона «О почётном звании Российской Федерации ”Город-герой“». С идеей о разработке законопроекта, направленного на закрепление особого статуса городов-героев, выступили члены Совета фракции. Спикер областного парламента Игорь
Помощь по соцконтракту
В рамках прошедшего совещания члены администрации обсудили работу по заключению социальных контрактов. Такая практика направлена на снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума. Как подчеркнула руководитель департамента по социальному развитию Елена Романова, на территории области помощь на основании социального контракта предоставляется в таких сферах, как поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного