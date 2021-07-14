В Брянской области продлили запрет на нахождение детей в торговых центрах

Ограничения связаны с эпидемиологической обстановкой.

Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Брянской области продлил запрет на нахождение несовершеннолетних в торгово-развлекательных центрах. Решение принято с учетом эпидемиологической обстановки и рекомендаций главного санитарного врача Брянской области Людмилы Трапезниковой.

До 29 июля детям запрещено находиться в торговых и торговой-развлекательных центрах, в том числе на фудкортах, без сопровождения родителей.