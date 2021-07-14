В Брянской области растет уровень заболеваемости COVID-19

По сравнению с предыдущей неделей темпы распространения инфекции немного замедлились.

На 27-й неделе в Брянской области продолжается рост заболеваемости COVID-19 – на 0,6% по сравнению с предыдущей неделей. По словам главного брянского санитарного врача Людмилы Трапезниковой, на 26-й неделе темп роста заболеваемости коронавирусом составил 25,2% по сравнению с предыдущей неделей.

«57% заболевших являются жителями муниципальных районов. Динамика говорит о некоторой стабилизации эпидемиологического процесса. Удельный вес пневмоний снижается. Если раньше было 50% пневмоний, то сейчас – 30%», – сообщила Трапезникова.

На 12 июля 1810 жителей региона находились в коронавирусных госпиталях, из них 135 – в реанимации, 96 – на искусственной вентиляции легких.