В Брянской области продолжает снижаться уровень заболеваемости COVID-19

За последнюю неделю темпы снижения замедлились.

В Брянской области продолжает снижаться уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Как сообщила на заседании регионального оперативного штаба главный брянский санитарный врач Людмила Трапезникова, на 49-й неделе темп снижения заболеваемости COVID-19 составил 1,3% при 24,6% на предыдущей неделе и 48,2% – на 47-й неделе.

Среднесуточный показатель выявленных случаев заболевания на прошлой неделе составил 19,7 на 100 тысяч населения.

60% заболевших – жители муниципальных образований, не входящих в состав Брянска, 40% – жители областного центра.

Наибольший показатель заболеваемости зарегистрирован в возрастной группе от 46 до 65 лет, среди пенсионеров старше 65 лет и брянцев в возрасте от 16 до 45 лет.

По клиническим формам в 73,9% случаях наблюдались признаки ОРВИ, в 24,8% случаев – внебольничные пневмонии.