В Брянской области с начала года украли более 100 велосипедов

В летний период совершается больше всего краж.

В Брянской области с начала года зарегистрировали 104 кражи велосипедов.

Основная причина большого количество хищений – желание местных жителей оставить двухколесный транспорт у себя «под рукой»: на лестничной площадке или во дворе. Часто хозяева даже не пристегивают велосипеды противоугонными тросами, из-за чего те становятся легкой добычей.

Так, в период с июня по июль 2021 года в Брянской области орудовал серийный похититель велосипедов, который пользовался тем, что брянцы оставляют свое имущество без средств защиты.

35-летний мужчина похищал двухколесный транспорт по ночам, всего он успел присвоить 19 велосипедов.