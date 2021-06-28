В Брянской области собираются модернизировать четыре центра занятости

В рамках проекта «Демография» планируют усовершенствовать работу центров занятости, улучшить условия и упростить процедуры.

В Брянском регионе планируют модернизировать работу четырех центров занятости населения.

В современных учреждениях станут быстрее реагировать на заявки по трудоустройству, а также лучше контролировать уровень безработицы. Все операции и процессы упростятся с помощью Интернета. Можно будет собрать и предоставить все бумаги или подать заявление дистанционно, не находясь в живой очереди.

Один из центров, находящийся в Брянске, отремонтируют. Также сменят оборудование на более актуальное в наше время. На сегодняшний день там уже доступны курсы для молодых мам по смене квалификации. Люди могут пройти переобучение по более востребованным специальностям.