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В Брянской области сократилась рождаемость в 2020 году

2021, 31 марта 10:04 Общество
В Брянской области сократилась рождаемость в 2020 году
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30 марта состоялось заседание координационного совета по реализации основных направлений семейной и демографической политики в Брянской области.

В 2020 году в Брянской области родилось 9 480 детей, что на 476 детей меньше, чем в 2019 году (9956 детей).

Коэффициент рождаемости за 2020 год составил 8,0 на 1000 населения (за 2019 год — 8,4).

Выше областного коэффициент рождаемости наблюдается в 9 муниципальных районах (городских и муниципальных округах): в Гордеевском, Погарском, Навлинском, Дятьковском, Климовском, Злынковском, Севском районах, в Брянске и Сельцо.

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