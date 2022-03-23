В Брянской области выбрали лучших учителей

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Заместитель руководителя управления-начальник отдела Брянского УФАС России Наталья Новикова ответила на вопросы читателей о требованиях к размещению рекламы с употреблением слов в превосходной степени.

Провайдер расширил возможности платформы «Ростелеком Ключ» для брянского жилого комплекса «Атмосфера в парке».

Маршрут двух пригородных поездов Суземского направления в Брянской области изменится 1, 4 и 5 апреля в связи с проведением ремонта пути на участке Брянск-Льговский – Синезёрки.

Цель учений - предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья.

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».