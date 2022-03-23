В Брянской области выбрали лучших учителей
В финал регионального этапа конкурса вышли пять педагогов.
В Брянской области выбрали лучших учителей. Завершающий этап регионального отбора Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2022 года прошёл в областном центре.
Призёрами стали пять педагогов:
- учитель русского языка и литературы школы Речицкой школы Оксана Гончарова;
- учитель биологии Малощербиничской школы Светлана Липинская;
- учитель общественных дисциплин школы №58 Брянска Сергей Мартынов;
- учитель математики гимназии №1 Брянска Елена Маруева;
- учитель начальных классов школы села Красновичи Ольга Привалова.