Город32

В Брянской области выбрали лучших учителей

2022, 23 марта 14:52 Общество
В Брянской области выбрали лучших учителей
Источник фото

В финал регионального этапа конкурса вышли пять педагогов.

В Брянской области выбрали лучших учителей. Завершающий этап регионального отбора Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2022 года прошёл в областном центре.

Призёрами стали пять педагогов:

  • учитель русского языка и литературы школы Речицкой школы Оксана Гончарова;
  • учитель биологии Малощербиничской школы Светлана Липинская;
  • учитель общественных дисциплин школы №58 Брянска Сергей Мартынов;
  • учитель математики гимназии №1 Брянска Елена Маруева;
  • учитель начальных классов школы села Красновичи Ольга Привалова.

Читайте также
Уроженка Климовского района отметила столетний юбилей
23 марта 14:43
Уроженка Климовского района отметила столетний юбилей
Брянская прокуратура требует расторгнуть фиктивный брак
23 марта 13:19
Брянская прокуратура требует расторгнуть фиктивный брак
Сергеей Филипьев возглавил «Бежицкую сталь»
23 марта 11:15
Сергеей Филипьев возглавил «Бежицкую сталь»
Брянские полицейские поймали 33 скрывшихся преступника
23 марта 10:55
Брянские полицейские поймали 33 скрывшихся преступника

Новости регионов

Актуальные темы

Общество
Схема движения автобусов изменится в Брянске
Лента новостей
Обязательная вакцинация в Брянской области отменена
Общество
Масочный режим в Брянской области продолжает действовать
Лента новостей
23 брянца стали Героями России
Экономика
Недостоверная статистика мешает покупать социальное жильё для брянцев

Новости партнёров

«О рекламе»
«О рекламе»

Заместитель руководителя управления-начальник отдела Брянского УФАС России  Наталья Новикова  ответила на вопросы читателей  о  требованиях к размещению рекламы с употреблением слов в превосходной степени.

Ключ на максимум: «Ростелеком» расширил функционал своей платформы для новостройки в Брянске
Ключ на максимум: «Ростелеком» расширил функционал своей платформы для новостройки в Брянске

Провайдер расширил возможности платформы «Ростелеком Ключ» для брянского жилого комплекса «Атмосфера в парке».

Маршрут двух пригородных поездов Суземского направления в Брянской области изменится в связи с ремонтно-путевыми работами в начале апреля
Маршрут двух пригородных поездов Суземского направления в Брянской области изменится в связи с ремонтно-путевыми работами в начале апреля

Маршрут двух пригородных поездов Суземского направления в Брянской области изменится 1, 4 и 5 апреля в связи с проведением ремонта пути на участке Брянск-Льговский – Синезёрки.

Сотрудники «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» приняли участие во Всероссийских масштабных командно-штабных учениях, проводимых МЧС России
Сотрудники «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» приняли участие во Всероссийских масштабных командно-штабных учениях, проводимых МЧС России

Цель учений - предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

«Ростелеком» стал лучшим работодателем среди телеком-компаний
«Ростелеком» стал лучшим работодателем среди телеком-компаний

«Ростелеком» вошел в топ-10 «Рейтинга работодателей России» по версии hh.ru в категории «Крупнейшие компании». Заняв восьмое место в общем рейтинге, который включает 100 участников, компания стала лучшим работодателем в телекоммуникационной отрасли.