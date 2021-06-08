В Брянской области за сутки от коронавируса скончались три человека

Число заболевших превысило число выздоровевших.

Еще трое жителей Брянской области скончались от COVID-19 за минувшие сутки.

По сообщению регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в области за сутки коронавирусом заразился 81 человек. Выздоровели 68 пациентов.

С начала пандемии на Брянщине подтвердилось заражение опасной инфекцией 40 922 человек, излечились 39 976 больных, зафиксировано 370 смертей. На сегодняшний день произведено 577 757 исследований на выявление COVID-19.