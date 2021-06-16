В Брянской области за сутки поймали 15 нарушителей масочного режима

Продолжаются проверки соблюдения санитарных норм в регионе.

В Брянской области усилили контроль соблюдения масочного режима в общественном транспорте.

За минувшие сутки стражи порядка проверили 406 объектов торговли, общественного питания и бытовых услуг по всей области. На их работников и посетителей составлено 15 протоколов за отсутствие средств индивидуальной защиты органов дыхания.

В Брянске обследовано 59 объектов и составлено 6 протоколов.

Нарушителям грозит штраф от 1 до 30 тысяч рублей.