В Брянской области зафиксировали всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ

Жителей региона призвали сделать сезонные прививки.

После окончания периода отпусков и начала учебных занятий в Брянской области зарегистрировали рост сезонной заболеваемости гриппом ОРВИ. За текущую неделю он составил 28% и превысил эпидпорог по ОРВИ на 9,6%.

Как прозвучало на заседании регионального оперативного штаба, одновременное инфицирование гриппом и коронавирусной инфекцией приводит к более тяжелому течению болезни, повышается риск летальных исходов.

«По клинической картине заболевание COVID-19 и грипп сложно идентифицировать, что может привести к неправильной тактике лечения до лабораторного подтверждения диагноза. Особенно это опасно для людей с сопутствующей патологией», – сообщил заместитель руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области Сергей Попов.

Жителей региона призвали пройти вакцинацию против гриппа, поскольку сейчас для этого самый благоприятный период.

«Начался сезон острых респираторных инфекций. Идет активная вакцинация и против гриппа. В медицинских организациях готовы привить всех желающих», – отметил директор областного департамента здравоохранения Сергей Галаганов.

На этой неделе пациенты с ОРВИ пожаловались на пятичасовые очереди к врачам Брянской горполиклиники № 5.