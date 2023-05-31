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В брянской «Партизанской поляне» обновили экспозицию о подпольщиках

2023, 31 мая 11:32 Общество
В брянской «Партизанской поляне» обновили экспозицию о подпольщиках
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В брянском мемориальном комплексе «Партизанская поляна» обновили экспозицию о подпольщиках. 

В Музее истории партизанского движения «Партизанская поляна» прошла презентация обновленной экспозиции. Она посвящена деятельности подпольных организаций Брянщины в годы Великой Отечественной войны.

Обновить выставку помогли ветеран Брянского отделения Московской железной дороги Виктор Васильевич Ильюшин, дочери организатора подполья Александра Черненко Лариса и Маргарита, сотрудники музея Брянского филиала «Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I», а также неравнодушные жители. 

Во время презентации научные сотрудники комплекса рассказали о Сещинском, Навлинском, Комаричском, Брасовском и Севском подполье, их организаторах и подвигах. Отдельные стенды посвящены подпольной группе железнодорожного депо Брянск-2.

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