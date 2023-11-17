В брянской школе открыли мемориальную доску в память о военном
В школе Брянска открыли мемориальную доску в память о военном, погибшем на спецоперации. Об этом сообщили в городской администрации.
В школе №64 Володарском районе Брянска прошёл митинг. Там открыли мемориальную доску в память о погибшем выпускнике Павле Мастетюрине. Он участвовал в спецоперации. Военнослужащий посмертно награжден орденом Мужества.
В митинге участвовали родные парня, школьники, депутаты и чиновники. Они возложили цветы к памятной доске.
«Мы гордимся защитниками, отстаивающими наши ценности, мир и безопасность. Преданность бойцов своей стране и смелость — великое достояние нации», — подчеркнула глава администрации Володарского района Светлана Бледнова.
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