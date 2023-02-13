В брянском Дворце единоборств прошёл концерт

Во Дворце единоборств Брянска прошёл концерт группы «Любэ». Об том сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Дворец единоборств имени Артема Осипенко в областном центре не только спортивная арена, но и самая большая концертная площадка в Брянской области. Первый концерт там дала группа «Любэ» и народный артист России Николай Расторгуев.

«С первых нот любимых всей страной песен «Комбат, батяня комбат…», «Солдат» и «Давай за жизнь» зал встал. И это был знак уважения солдатам и офицерам, отдавшим свои жизни за Родину, и тем, кто защищает нас сегодня на передовой. В зале были родные и близкие погибших в специальной военной операции, конечно, для них слова этих песен звучали с особым смыслом», – отметил губернатор Александр Богомаз

После концерта глава региона пообщался с родными и близкими погибших ребят.