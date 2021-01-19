В «Брянском лесу» устроили фотоохоту на зубров

Участниками стали известные в Брянске фотографы.

В минувшие выходные в заповеднике «Брянский лес» прошла фотоохота на обитающих там зубров.

Как сообщает дирекция заповедника, учатсниками стали такие известные брянские фотографы как Роман Формин, Валентина Белоножко, Сергей Сапунов, Надежда Сапунова, Марина Белкина, Сергей Толстой, Дмитрий Радченко.

Фотографы не только прошли по экотропам, но и посетили музей наличников, заповедную деревню Чухраи и угостили морковкой зубров на кордоне Пролетарский.

Сделанные во время поездки снимки брянцы смогут увидеть на ближайших фотовыставках.