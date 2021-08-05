В краеведческом музее откроют выставку «Брянский фронт: нетленные страницы героической летописи»

Более 430 млн рублей перечислило ОАО «РЖД» в бюджет Смоленской области в первом полугодии 2021 года ОАО «РЖД», являясь социально ориентированной компанией и одним из крупнейших налогоплательщиков в бюджеты регионов России, перечислила за 6 месяцев 2021 года в бюджет Смоленской области 431,7 млн рублей налоговых отчислений, что на 8% превышает показатели за аналогичный период 2020 года. Выполнение железнодорожниками своих налоговых обязательств является залогом динамичного развития инфраструктуры и транспортной системы региона в

Смоленский оперштаб сообщил о новом графике работы мобильных пунктах вакцинации Оперативный штаб Смоленской области обновил график работы мобильных пунктов вакцинации от коронавируса на август 2021 года. Жители Брянской области могут в порядке живой очереди как в будние, так и в выходные дни по удобному для них адресу: Киселёвский рынок. По будням с 16 до 19, по субботам с 10 до 16 часов. «Дворец спорта «Юбилейный».

Ни воздуха, ни воды Жители Ершичей пожаловались на проблемы района. 24 июля 2021 года председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов провёл приём граждан в Ершичском районе. Жители подняли вопросы водоснабжения, экологии и капремонта. Дышать нечем! Жители села Ершичи рассказали, что не первый год тихую сельскую жизнь омрачает задымление от крупного промышленного предприятия. – Это происходит регулярно – два-три раза

Отступает, но не сдаётся Ситуация с заболеваемостью коронавирусом продолжает находиться в сфере пристального внимания медиков, эпидемиологов и всех смолян. О распространении коронавируса в регионе и темпах вакцинации от COVID-19 говорили члены администрации Смоленской области на очередном рабочем совещании, которое прошло под председательством губернатора Алексея Островского. Как рассказала вице-губернатор Полина Хомайко, несколько последних недель специалисты фиксируют в регионе снижение заболеваемости

Миллиарды и километры В администрации смоленской области во время рабочего совещания обсудили ход ремонта дорог в регионе. Как доложил губернатору Алексею Островскому и.о. начальника департамента по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Сулимов, в этом году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать 40 объектов, в том числе 13 в Смоленске и более 240 км региональных автодорог