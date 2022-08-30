В брянском парке появятся три деревянные скульптуры

Скульптуры из дерева установят в парке-музее имени А.К. Толстого.

Торжественная церемония открытия пройдёт в понедельник, 5 сентября. В парке-музее имени А.К. Толстого установят три скульптуры из дерева «Сила мысли», «Зри в корень» и «Одно яйцо два раза не высидишь».

Художник проекта Андрей Вишневский. Вырезал он фигуры вместе с мастерами Андреев Кондрашовым и Фёдором Янином. Скульптуры сделали на фестивале «Волшебный мир дерева» в июле этого года.

Церемония начнётся в 15.30.