В Брянском парке прошли «Библиотечные гонки»

В Брянском парке прошел квест «Библиотечные гонки». Об этом рассказали в городской администрации.

В Центральном парке культуры и отдыха имени 1000-летия Брянска в День города детские библиотеки поздравили жителей с 80-летием со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Они организовали для посетителей квест «Библиотечные гонки».

На пяти интерактивных площадках были представлены разные направления работы библиотек. Участники объединились в команды и выполняли задания от викторин на знание достопримечательностей города до разбора автомата на время. А главным призом стала виртуальная фотозона.