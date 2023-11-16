В брянском парке срубили заражённые ясени
В парке Брянска спилили восемь ясеней, заражённых златкой. Об этом сообщили в городской администрации.
В парке имени Алексея Толстого в областном центре специалисты спилили восемь ясеней. Деревья поразил вредитель — ясеневая златка. Жучки изгрызли сердцевину, растения засохли и могли упасть.
Ранее сотрудники парка имени Алексея Толстого высадили 21 саженец дуба и клёна. На месте спиленных ясеней также появятся молодые деревья.
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