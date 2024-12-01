В брянском парке упал огромный дуб
В брянском парке из-за балканского циклона упал огромный дуб. Об этом сообщили в городской администрации.
На Брянск в минувшие выходные обрушился сильный снегопад. Осадки принес балканский циклон «Каэтано». Почти неделю последствия непогоды ликвидировали спасатели и коммунальные службы.
В парке имени Пушкина в Бежицком районе областного центра из-за налипания мокрого снега рухнул огромный дуб. Дерево распилили. Оказалось, что устоять под мокрым снегом дуб бы не смог. Он стал гнить изнутри.