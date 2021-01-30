В брянском поселке выставили на продажу раритетный советский автомобиль

Известный поклонник автостарины из Белых Берегов продает 21-ю «Волгу».

Житель Белых Берегов, известный брянским поклонникам ретроавтомобилей как дядя Костя, выставил на продажу принадлежащую ему легенду советского автопрома «ГАЗ-21».

Как сообщается в группе брянского ретроклуба «Патриот» во ВКонтакте, машину пригнал на Брянщину в 1990 году из Чехословакии служивший там советский офицер. Затем он продал автомобиль знакомому дяди Кости, а от того машина уже перешла к нему.

Отмечается, что все годы владения машиной дядя Костя бережно ее эксплуатировал и вовремя проводил ремонты и техобслуживание. Продать же машину решил, так как с возрастом и накоплением проблем со здоровьем стало не до нее.