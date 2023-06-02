В брянском пункте временного размещения прошёл праздник для детей

В пункте временного размещения в Брянске прошёл спортивный праздник для детей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального следственного комитета.

В День защиты детей в брянском пункте временного размещения семей, прибывших из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также регионов Украины, прошли спортивные старты. Мероприятие организовали Совет отцов и Центр по развитию добровольческого движения и общественных инициатив Брянской области. В празднике участвовал представитель следственного управления.

Ребята соревновались в скорости, ловкости и силе. В состязаниях победила дружба и каждый участник получил сладкий подарок.